Neue Station des Trainers steht fest : Rubeck wechselt von Ballweiler nach Zweibrücken

Der sportliche Leiter des TSC Zweibrücken, Hakan Haliloglou (links), mit dem künftigen Trainer Peter Rubeck. Foto: TSC Zweibrücken

Ballweiler Am vergangenen Wochenende hatte Trainer Peter Rubeck seinen Abschied nach dieser Saison vom saarländischen Fußball-Verbandsligisten DJK Ballweiler-Wecklingen bekannt gegeben. Am Dienstag ist nun die Entscheidung gefallen, wohin es den 59-jährigen Gersheimer in der nächsten Spielzeit als Trainer zieht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser