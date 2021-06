Aus Rohrbach nach Monza : Wie sich ein Rennstall auf die DTM vorbereitet

Saarländer starten ihr DTM-Abenteuer

Rohrbach In der Vergangenheit waren Langsteckenrennen das Aushängeschild des Rohrbacher Rowe-Rennstalls. Jetzt will das Team in der DTM angreifen. Mit einem ehemaligen Formel-1-Piloten und einer großen Portion Selbstbewusstsein.