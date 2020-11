Hunderte Lichter in St. Ingberter Kirche : Roratemesse Montag früh in St. Franziskus

Kerzen leuchten in der Kirche St. Franziskus in St. Ingbert. Foto: Marius Becker/dpa Foto: dpa/Marius Becker

Die Gemeinde St. Franziskus lädt am Montag, 30. November, um 6 Uhr in der Frühe zur Roratemesse (Eucharistiefeier im Kerzenschein) in die Kirche St. Franziskus ein. Die Kirche ist wieder nur durch hunderte Kerzen erleuchtet.