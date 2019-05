Verkehrsunfall : Rollerfahrer wurde bei Unfall schwer verletzt

St. Ingbert Am Donnerstagnachmittag gegen 16.08 Uhr ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall bei St. Ingbert schwer verletzt worden. Ein 58-jähriger Mann aus Schiffweiler befuhr mit einem grauen Hyundai Tucson den Zubringer der L 126 in Fahrtrichtung L 250. Ein 32-jährige Rollerfahrer aus Dudweiler befuhr die L 250 aus St.

Ingbert kommend, in Fahrtrichtung Dudweiler mit seiner grünen Piaggio-Roller. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen übersah der Suv-Fahrer den von links kommenden Rollerfahrer und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge, so dass der Rollerfahrer über die Motorhaube geschleudert wurde. Der Rollerfahrer musste schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gerbracht werden. Der Kreuzungsbereich musste für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun aufgrund des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.