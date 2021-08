Unfall in St.Ingbert : Rollerfahrer verschwindet nach Verkehrsunfall

St Ingbert Am Montag (16. August) gegen 14.35 Uhr ereignete sich an der Einmündung Maxplatz/Otto-Toussaint-Straße in St. Ingbert-Mitte ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Renault Twingo wollte vom Maxplatz nach rechts in die Otto-Toussaint-Straße einbiegen.

Hinter ihm befand sich ein bislang unbekannter Rollerfahrer, der ebenfalls nach rechts in die Otto-Toussaint-Straße fahren wollte. An der Einmündung musste der Autofahrer verkehrsbedingt anhalten. Der Rollerfahrer schätzte die Situation falsch ein und fuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf das Auto auf. Hierbei entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Renault fuhr zunächst weiter, da er den Verkehr nicht habe behindern wollen. Im Rückspiegel habe er gesehen, dass der Rollerfahrer jedoch angehalten habe. Als der Autofahrer kurze Zeit später zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, habe er den Rollerfahrer nicht mehr angetroffen. Der Autofahrer meldete den Unfall anschließend bei der Polizei. Die sucht jetzt den Rollerfahrer.