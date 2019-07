Polizei : Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz

Foto: dpa/Friso Gentsch

Rentrisch Am Samstagabend gegen 18 Uhr ist in Rentrisch an der Einmündung Heinestraße/Zollweg am dortigen Viadukt ein Rollerfahrer verletzt worden. Der 68-Jährige wollte vom Zollweg nach rechts in die Heinestraße abbiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hierbei übersah eine bislang unbekannte Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer, so dass der eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge kippte der Mann samt Roller um und verletzte sich hierbei leicht an Schulter, Hüfte, Bein und Handgelenk. Die Unfallverursacherin fuhr einfach weiter. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben.