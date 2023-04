Bundesverdienstkreuz für St. Ingberter Ordensverleihung erlebt ihre zweite Auflage

Anfang März wurde der St. Ingberter Roland Best vom Bundespräsidenten persönlich mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Frank-Walter Steinmeier nutzte dazu seinen Saarlandbesuch. Bei Best, dem Mitbegründer und langjährigen Vorsitzenden der Tafel Homburg, hinterließ der Ehrenabend in der Erzhalle in Völklingen einen bleibenden Eindruck. Das zeigte sich in den lebhaften Erzählungen, die Best jetzt im Rathaus zu einem Empfang durch die Stadt St. Ingbert beisteuerte, der seine hohe Auszeichnung würdigte.