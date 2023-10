Pfadfinder in Rohrbach St. Georgs-Pfadfinder feiern ihren 75. Geburtstag

Zahlreiche Aktivitäten kennzeichneten seither die St. Georgspfadfinder. So fand 1949 das erste Pfingstzeltlager am Schaumberg in Tholey statt. 1956 wählten sie sich das französische Montblanc-Gebiet zum Ziel, 1978 ging es auf den Gipfel des Hochkönig in den Berchtesgadener Alpen. 1987 drohte allerdings die Einstellung der Gruppenarbeit. 2007 stand im Zeichen des Jubiläums 100 Jahre Pfadfinder. In dem Jahr besuchten die Rohrbacher sowohl das Weltpfadfindertreffen in London als auch ein großes Pfingstzeltlager in Rhens bei Koblenz. 2011 wurde zudem am Weltpfadfindertreffen in Schweden teilgenommen. Jährlich wiederkehrende Aktivitäten sind heute unter anderem die Überbringung des Friedenslichtes aus Bethlehem, die Teilnahme an der saarlandweiten Müll-Sammelaktion „Picobello“, der St. Martinszug und das Ostereiersuchen gemeinsam mit den Kahlenbergfreunden.