Wegen Corona in der Rohrbachhalle : Rohrbacher Ortsrat tagt am Mittwochabend öffentlich

Rohrbach Der Ortsrat von Rohrbach kommt am heutigen Mittwoch, 4. November, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Rohrbachhalle zusammen. Unter anderem wird das Budget diskutiert. Weiter stehen Baumaßnahmen am Bürgerhaus, der Baus des Feuerwehrgerätehauses und die Verkehrssicherheit von Radfahrern in Rohrbach auf der Tagesordnung.