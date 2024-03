Chefkoch Peter Wirbel über Pläne, Ziele & Co. Das Restaurant „Midi“ – auf dem bestem Weg zur Erfolgsgeschichte

Seit beinahe zwei Jahren zeichnet Peter Wirbel als Chefkoch im Restaurant Midi in Rohrbach allabendlich für die kulinarische Zufriedenheit der Gäste verantwortlich. Früher bereits auf Sterne-Niveau unterwegs ist für den gebürtigen Saarbrücker ein Traum in Erfüllung gegangen. „Es ist hier besser, als ich mir das jemals vorgestellt hätte“, zeigt sich der 39-Jährige begeistert von der modern und dennoch gemütlich hergerichteten ehemaligen Heckel-Kantine, die nun aus nah und fern Gäste anlockt. In der ganzen Firma mit seinen Chefs Hubert Pirrung, Geschäftsführer Holger Bornkessel und dem Team fühle er sich „superwohl“.