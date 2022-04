Orstrat Rohrbach : Für die Regionalbahn gibt es weiterhin kein Halt(en) in Rohrbach

Noch immer hoffen die Rohrbacher, dass irgendwann die RB 70 wieder am Bahnhof in Rohrbach hält. Foto: Cornelia Jung

Rohrbach Noch hoffen die Rohrbacher, dass die Regionallinie 70 der DB irgendwann wieder an ihrem Bahnhof stoppt.

Die Regionalbahnlinie 70 passiert auf ihrem Weg von Saarbrücken nach Kaiserslautern auch Rohrbach, hält in dem St. Ingberter Ortsteil aber nicht. Das wollte der Ortsrat mit einer Resolution an das zuständige Ministerium so aber nicht hinnehmen und führte als Argument für einen Halt unter anderem Zugreisende mit Handicap als Grund auf, für die sich damit Wege verkürzen und erleichtern würden. Das war 2020.

Bisher war keine Lösung in Sicht, die RB 70 in Rohrbach halten zu lassen, die es den Rohrbachern jede halbe Stunde ermöglichen würde, bequem die Kreisstadt Homburg zu erreichen. Aufgeben wollten die Rohrbacher trotz abschlägigen Bescheids des Zweckverbands Personennahverkehr Saarland aber nicht. Oberbürgermeister Ulli Meyer hatte in dieser Sache Ende Januar dieses Jahres einen Brief an Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger geschrieben, die auch die Sparte Verkehr verantwortet. Da eine Antwort noch ausstand, ließ die Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ des Rohrbacher Ortsrates das Thema wiederholt auf die Themenliste der jüngsten Sitzung heben.