Mobile Ampelanlage regelt Verkehr : Rodungsarbeiten entlang der Südstraße bis Mitte Februar

Wegen notwendigen Rodungsarbeiten wird der Verkehr in der Südstraße in St. Ingbert bis Mitte Februar über eine mobile Ampelanlage geregelt. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Die Arbeiten in St. Ingberts Süden sollen voraussichtlich bis zum 12. Februar andauern. Bereits am Freitag soll ein Teil des Parkplatzes vor dem Betzentalstadion deswegen gesperrt werden.

Wegen beidseitigen Rodungsarbeiten wird der Verkehr in der Südstraße, zwischen Einmündung Eichendorffstraße und Friedel-Heintz-Straße, ab Montag, 1. Februar, bis Freitag, 12. Februar, durch eine mobile Ampelanlage geregelt. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, finden die Rodungsarbeiten an Werktagen jeweils zwischen 9 und 16 Uhr statt. Ein Teil des Parkplatzes an der Einfahrt zum Betzentalstadion wird bereits ab Freitag, 29. Januar, bis zum Ende der Maßnahme gesperrt. Der Zugang zu den Sammel-Containern soll aber gewährleistet bleiben.