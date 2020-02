Neues Bürogebäude im Innovationspark : Es werden Bäume gefällt – und offenbar weiß keiner davon

Mehrere Bäume wurden am Donnerstagvormittag an dem Steinbruch auf dem Hobels gefällt, in dem ein neues Bürogebäude entstehen soll. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Am Donnerstag erfolgten Rodungsarbeiten für den abat+-Neubau. Gleichermaßem zur Überraschung von Anwohnern und Stadtverwaltung.

Helle Aufregung herrschte am Donnerstagmorgen in der Pfarrer-Lauer-Straße. Gegen 8 Uhr hatten Anwohner bemerkt, dass entlang des Steinbruchs im Innovationspark am Beckerturm, in dem ein neues fünfstöckiges Bürogebäude für die Firmen abat+ und Daimer Protics entstehen soll (wir berichteten mehrmals), Bäume gerodet werden. Binnen weniger Minuten hatten Bauarbeiter ihren Auftrag abzuarbeiten begonnen. Mehrere Buchen und Birken wurden auf der Steinbruchkante vor dem Maschendrahtzaun Anwesen 16 gefällt.