Konzert in St. Ingbert : „Robby Jost-Duo“ sorgte für die Zugabe im „Knast“

St. Ingbert Die beiden Musiker boten ihrem Publikum in der ehemaligen JVA in St. Ingbert vor allem sanftere Töne.

Mit Lionel Richies „Hello“ erhaschten sie gleich zu Beginn Aufmerksamkeit. Schnell wurde klar: Eine Stärke der beiden Herren sind harte Rock-Nummern, die auf Balladen umarrangiert wurden. Wenn der Jost Titel anmoderiert, da merkt man schnell, dass er die Musik mehr als liebt. Dann gerät er ins Schwärmen, und diese Stimmung schwappt schnell von der Bühne rüber. „Für mich das schönste Liebeslied, dass man schreiben kann. Wir haben es seit einem Jahr im Programm“, frohlockte der Sänger etwa bei „Ein Teil von meinem Herzen“ (Jonathan Zelter). Nicht ohne sich selbst mit dem Spruch „Wir sind der Gefangenenchor“ auf die Schippe zu nehmen. Auch „Dir gehört mein Herz“ (Gregor Meyle) kam mehr als sehr von Herzen. Manchmal bastelt er von populären Titeln eine eigene Version, wie etwa bei „Feels of Gold“ (Sting). Beim Blick in die Reihen waren Konzertbesucher auszumachen, die wie bei „Just the Way you are“ (Billy Joël) die Lippen bewegten und dann ganz leise „Bravo!“ flüsterten; vielleicht, weil sie sich nicht so richtig trauten. Oft geht Jost wie bei „Three times a Lady“ (Lionel Richie) so richtig aus sich raus. Auch bei „Angel“ (Jon Secada) war seine Sangesleidenschaft sehr gut spürbar. Ein anderes Mal ist seine Stimme, wie bei „Can you feel the Love tonight“ (Elton John), völlig samtweich. Bei „Wir haben geliebt, wir haben gelacht“ (Johannes Oerding) passt die Klavierbegleitung von Dietmar Leineweber wieder wie die Faust aufs Auge dazu, was auch am Applaus spürbar war. Der Gänsehautfaktor war dem Sänger spätestens bei dessen Freund Pete Wyoming Bender’s (†) „Ich habe diese Frau geliebt“ sicher. Es war nicht der einzige Song, bei dem das Publikum - unabgesprochen- singend einsetzte.