Feuerwehreinsatz : Kühlschrank in einer Küche fing Feuer

Wegen des Brandes in einer Küche war die Feuerwehr am Dienstag in der Straße Am Rischbacher Rech unterwegs. Foto: Alex Weber/Feuerwehr St. Ingbert. Foto: Alex Weber/Feuerwehr St. Ingbert

St. Ingbert Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte ist am Dienstag, 6. August, gegen 16 Uhr in die Straße Am Rischbacher Rech in St. Ingbert ausgerückt. Bewohner hatten dort in einem Gebäude einen brennenden Gefrierschrank in einer Kücher im ersten Obergeschoss gemeldet.

Die Bewohner verließen daraufhin eigenständig das Gebäude. Unter Atemschutz rückte ein Feuerwehr-Trupp in die verqualmte Küche vor. Dort stellten die beiden Einsatzkräfte einen Schmorbrand hinter den Einbaugeräten fest. Die Feuerwehrleute bauten die Kühl/Gefrierkombination aus, brachten diese auf den Balkon der Wohnung und löschten den Brand mit einem Kleinlöschgerät ab. Im Anschluss drückten die Einsatzkräfte den Qualm mit einem Überdrucklüfter aus dem Gebäude. Das Haus musste durch die Stadtwerke stromlos geschaltet werden.Im Einsatz waren 22 Feuerwehrleute mit drei Einsatzfahrzeugen. Weiterhin waren der Rettungsdienst, die Polizei und die Stadtwerke vor Ort.

Während der Maßnahmen ist es nach Angaben der Feuerwehr zu Behinderungen des Verkehrs durch die Einsatzfahrzeuge gekommen. Auch ein Eisverkäufer, dessen Eiswagen im Juni in der Pfarrgasse in St. Ingbert abgebrannt war (wir berichteten), war am Rischbacher Rech unterwegs und gab er den Einsatzkräften spontan als Dank für den Einsatz eine Runde Eis aus. Für dieses Eis bedanken sich die Feuerwehrleute recht herzlich.