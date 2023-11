Verkehrsunfälle 2022 in St. Ingbert Die Unfallschwerpunkte liegen mitten in der Innenstadt

Die zentral für das ganze Saarland durchgeführte Analyse der polizeilichen Verkehrsunfalldaten ermittelt auch jeweils die regionalen oder lokalen Verkehrsunfallschwerpunkte oder Unfallhäufungsstellen. Im Bereich der PI St. Ingbert haben 2022 zwei Stellen sich eine Erwähnung verdient. In beiden Bereichen wurden im Vorjahr jeweils fünf Verkehrsunfälle registriert, was sie zu Unfallschwerpunkten machte. Beide Bereiche liegen mitten in der St. Ingberter Innenstadt. Zum einen die Rickertstraße zwischen der Polizeiinspektion und dem Regina Kino. Zum anderen die Poststraße in Höhe der Einmündung Ludwigstraße. Für beide Punkte hat Torsten Towae schnell eine Erklärung. „In der Rickertstraße gab es mehrere Parkrempler und Poststraße ist in Höhe der Ludwigstraße war die Breite und das Verschwenken der Fahrbahn ein Problem, das zu Berührungen von Fahrzeugen führte“, erläutert der PI-Leiter.