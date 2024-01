Zwischen „Tao“ und „Atama“ Fine-Dining-Restaurant in alter Villa: Das plant Sternekoch Martin Stopp in St. Ingbert

Wer Essen auf höchstem Niveau schätzt, der wird im Raum St. Ingbert bereits in der Alten Brauerei oder dem Rohrbacher Midi mit ihren Küchenchefs Eric Dauphin und Peter Wirbel fündig. Sterne-Auszeichnungen fehlen hier – noch. Dass sich das in der Stadt noch ändern dürfte, hat auch damit zu tun, dass eine weitere Top-Adresse am Entstehen ist. Denn Genussmeister Martin Stopp ist im Anflug. In der denkmalgeschützten Villa Almarin in der Ensheimer Straße will der 43-Jährige ein Fine-Dining-Restaurant eröffnen. Stopp selbst war als Küchenchef im Saarbrücker Le Noir mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Als Küchenchef im Saarlouiser Hotel La Maison hatte er 2019 einen, 2022 sogar zwei erhalten.