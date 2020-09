Aktionswoche ab 22. September : Motto: „Deutschland rettet Lebensmittel“

Solche Restlos genießen-Boxen hält das Restaurant midi für jedermann für seine Gäste bereit. Foto: Peter Kobier/Fotodesign PK2/Peter Kobier

Rohrbach Das Mittagsrestaurant midi in Rohrbach beteiligt sich an bundesweiter Aktionswoche, die am 22. September startet.

Vom 22. bis zum 29. September 2020 initiiert „Zu gut für die Tonne!“ zusammen mit den Ländern eine bundesweite Aktionswoche rund um das Thema Lebensmittelwertschätzung. Vor-Ort-Aktionen und digitale Formate widmen sich auf unterschiedlichste Art und Weise dem Thema. Engagierte Privatpersonen, Unternehmen sowie Vereine und Verbände aus ganz Deutschland können ihren eigenen kreativen Beitrag einbringen.

Mit dabei ist das Mittagsrestaurant midi in der Ernst-Heckel-Straße 4 in Rohrbach. Das Unternehmen beteiligt sich mit dem Projekt „Restlos genießen“, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren und wieder einmal für das Thema zu sensibilisieren. Das Restaurant ist Teil der Pirrung-Gruppe, die sich zu diesem Thema schon viele Jahre Gedanken macht und Maßnahmen ergreift. Sowohl in der Gastronomie als auch in der Schul- und Kindergartenverpflegung.

Info Wertschätzung für Lebensmittel Die bundesweite Aktionswoche für mehr Lebensmittelwertschätzung ist eine gemeinsame Initiative von „Zu gut für die Tonne!“ und den Ländern. Sie ist Teil der Umsetzung der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Aktuelle Informationen, Tipps zur Lebensmittelrettung und viele kreative Resterezepte gibt es unter zugutfuerdietonne.de.

Unter dem Motto „Deutschland rettet Lebensmittel!“ findet vom 22. bis zum 29. September 2020 auf Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie der Ministerien der Länder eine bundesweite Aktionswoche statt. Sie widmet sich dem Thema Lebensmittelwertschätzung in allen Sektoren der Lebensmittelversorgungskette: von der Primärproduktion und Verarbeitung über den Groß- und Einzelhandel bis hin zur Außer-Haus-Verpflegung und den Privathaushalten. Vielfältige Mitmach-Aktionen vor Ort sowie Online-Aktionsformate zeigen kreative Ideen, wie wir Lebensmittel retten, sinnvoll verwerten und somit mehr wertschätzen können.

Auch der Pirrung-Gruppe ist das Thema Lebensmittelwertschätzung schon lange eine Herzensangelegenheit, wie sie in einer Pressemitteilung betont. „Mit unserem Projekt/unserer Initiative „Restlos genießen“ sorgen wir dafür, dass unsere Gäste und unser Personal noch einmal erneut auf dieses Thema aufmerksam werden.“ In der Aktionswoche werden den Gästen kostenlos die „Restlos genießen“-Boxen zur Verfügung gestellt, sollten sie ihre Portion nicht aufessen, um sie mit nach Hause zu nehmen. Dort könne sie später noch verzehrt werden und lande nicht im Müll.