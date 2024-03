Rohrbach im Blick der Gourmet-Inspektoren Restaurant „Midi“ in Rohrbach – Guide-Michelin-Tester waren schon zweimal da

St Ingbert · Chefkoch Peter Wirbel vom Restaurant „Midi“ in Rohrbach hat große Träume: In drei bis fünf Jahren soll ein Stern her. Das ist zwar nicht sein Hauptziel, aber die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Denn bereits zwei Mal waren Guide-Michelin-Tester vor Ort. Das „Midi“ – der nächste Gourmet-Hotspot?

16.03.2024 , 10:38 Uhr

Midi-Küchenchef Peter Wirbel. Foto: Pirrung Gruppe/Manuela Meyer