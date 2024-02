Resoliution gegen Extremismus Der Stadtrat in St. Ingbert steht gegen Hetze zusammen

Mit übergroßer Mehrheit hat der Stadtrat am Dienstagabend eine Resolution für Vielfalt, Toleranz und gegen Hetze in St. Ingbert beschlossen. Den von der Fraktion der Grünen eingebrachten Text unterstützten bei zwei Gegenstimmen der AfD-Fraktion und einer Enthaltung die Fraktionen von CDU, SPD und Familien-Partei sowie die einzelnen Stadtratsmitglieder der FDP, der Unabhängigen und ein Mitglied der Fraktion der Linken. Der Fraktionschef der Grünen, Reiner Keller, stellte dabei heraus, dass diese Resolution auch an die Demonstration in St. Ingbert anknüpfen sollte, bei der über 1000 Teilnehmer gegen Extremismus auf die Straße gingen. Die folgende Debatte zeigte allerdings, dass die von Keller beschriebene intensive Abstimmung unter den Fraktionen aufwendig war.