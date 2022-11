Veranstaltung am 24. November : Loch in der Buxentasch – Kein Grund zum Wegwerfen

Ein Reparatur-Café mit dem Schwerpunkt „Textilien“ findet in der Offenen Jugendwerkstatt in St. Ingbert statt Foto: picture alliance / dpa/Roland Weihrauch

St. Ingbert EVS und Biosphären-VHS laden gemeinsam mit der Offenen Jugendwerkstatt St. Ingbert ein zum Reparatur-Café für beschädigte Textilien.

Gastgeber für die Veranstaltung ist die Offene Jugendwerkstatt St. Ingbert (OJW) auf dem Gelände der Firma Voit – die Einfahrt ist gegenüber dem Gebäude „Topfit am Turm“ in der Saarbrücker Straße 7-11. In der OJW – „Der Werkstatt für Jung und Alt“ - können Nutzer an jedem Samstag von 10 bis 15 Uhr ihre eigenen Projekte in den Bereichen Holz (Tischlern) – und Metallverarbeitung und dem Bereich Elektronik verwirklichen.