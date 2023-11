Kitas in Rentrisch Rentrischer Kita-Kinder übereichen eine Spende an die THW-Jugend

Dieses Jahr wurde das Thema Spende in den beiden Kitas ausführlich während den Vorbereitungen für das gemeinsame Familienfest thematisiert. Es entstand ein Spenden-Gremium, das sich aus Kita-Kindern beider Kitas und zwei Erzieherinnen zusammensetzte. Zunächst machten sie sich zur Aufgabe, Spenden in der St. Ingberter Innenstadt für ihr Glücksrad am Familienfest zu sammeln. Je mehr Spenden zusammenkamen, desto bewusster wurde es den Kindern, mit einem Teil des Erlöses ebenfalls etwas Gutes tun zu wollen. Das Spenden-Gremium machte sich auf die Suche nach einer geeigneten Möglichkeit und beschäftigte sich mit diversen sozialen Organisationen. Besonders der Einsatz des THW bei Überschwemmungen hat die Kids nachhaltig beeindruckt und dafür gesorgt, dass nach einer Abstimmung die Wahl der Kinder letztendlich auf das THW St. Ingbert fiel.