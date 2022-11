Stadt St. Ingbert warnt vor Busausfällen : Reifen von 15 Bussen wurden plattgestochen

Parkende Busse wurden auf dem großen Parkplatz vor dem Mühlwaldstadion von Unbekannten beschädigt. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Nach Vandalismus am Busse auf dem Parkplatz am Mühlwaldstadion kam es am Mittwochnachmittag zu Ausfällen im Stadtverkehr in St. Ingbert.

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, 29. auf 30. November, wurden etwa 15 Busse auf dem Parkplatz am Mühlwaldstadion in St. Ingbert durch Vandalismus erheblich beschädigt. Das hat die Stadtverwaltung St. Ingbert mitgeteilt. Demnach wurden Reifen plattgestochen, so dass die Busse nicht mehr fahrtauglich waren. Dies sei am Morgen in der Dunkelheit nicht sofort bemerkt worden, weshalb die Busse nach kurzer Fahrzeit an verschiedenen Stellen liegengeblieben seien.

Der Ausfall der Busse hatte am Mittwochnachmittag erhebliche Auswirkungen auf den Schulbusbetrieb, insbesondere bei den weiterführenden Schulen. Auch verschiedene Linien des Ingo-Busverkehrs waren betroffen. Derzeit sehe es nach Angaben der Stadt so aus, dass noch alle Busse im Laufe des Nachmittags und Abends mit neuen Reifen bestückt werden können.

Der morgige Busverkehr für die Grundschulkinder sei nicht betroffen. Bei den weiterführenden Schulen und im Ingo-Busverkehr kann es vereinzelt zu Ausfällen kommen.