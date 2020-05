Kino in St. Ingbert : Regina-Kino öffnet am Pfingstmontag wieder

Das Kino „Neues Regina“ in der Rickertstraße in St. Ingbert öffnet an Pfingstmontag nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder. Foto: Morris Rödiger

St. Ingbert Nach elf Wochen Zwangspause startet das Neue Regina Kino in St. Ingbert als eines der ersten Kinos im Saarland ab Pfingstmontag, 1. Juni, den Spielbetrieb. Die Wochen der Schließung wurden dazu genutzt, umfangreiche Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten durchzuführen.

In Kinosaal 1 wurde die komplette Bestuhlung erneuert. Die Besucher erwartet nun knapp 100 neue und bequemere Sitze, die zudem über einen von vielen Besuchern gewünschten Getränkehalter in den Armlehnen verfügt. Die komplette Soundanlage wurde erneuert. Im Kino 2 wurden alle Sitz- und Rückpolster grundgereinigt. Im Foyer und den Toilettenanlagen erwartet den Kinobesucher die größten Verän

Auch personell gab es eine Veränderung.Ab sofort übernimmt die Theaterleitung im Neuen Regina Morris Rödiger, der zuvor in einem Kinocenter in Nordrhein-Westfalen in gleicher Position angestellt wa. Um besser mit seinen Kunden in Kontakt treten zu können hat Rödiger eine Facebook Seite des Kinos