Feuerwehr St. Ingbert im Dauereinsatz Die Regenmasse knickt einen Baum an Landstraße um

Zu einem Unterstützungseinsatz rückten am Mittwoch die Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug der St. Ingberter Feuerwehr nach Elversberg aus. In der dortigen Neustraße brannte ein Pkw in einer Garage. Die Feuerwehr Elversberg brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach kurzer Bereitschaft rückten die Kräfte aus St. Ingbert wieder ein. Kurze Zeit später ereignete sich ein medizinischer Notfall in einem Mehrparteienhaus in Rohrbach. Die Löschbezirke Rohrbach und St. Ingbert rückten zur Notfalltüröffnung an und verschafften dem Rettungsdienst einen Zugang zur Wohnung. Der Rettungsdienst brachte die Person in ein Krankenhaus.