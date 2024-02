Hexen übernehmen Macht in Rentrisch Hexen verleihen dem Ortsvorsteher einen goldenen Besen

Rentrisch (red) Die Hexen des RCV „Die Holzhauer“ haben am Fetten Donnerstag den Stadtteil und seinen Ortsvorsteher Dieter Schörkl in ihre Gewalt gebracht. Oberhexe Bettina Hoffmann machte in einer gekonnten Rede klar warum die Hexen den Ort bis Aschermittwoch besser verwalten würden als der Ortsvorsteher.