Rentrischer Narren starten in die Session Ein kleiner Karnevalsverein zeigt eine große Vielfalt

Funkenmariechen Zoe Rombach von der KG Dudweiler Pfaffenkopf überzeugte das Publikum so sehr, dass es für seinen Auftritt die zweite Rakete des Abends erhielt. Auch der Schautanz der DNZ-Ü 15-Garde kam tierisch in der Rentrischer Narhalla an. Büttenredner Stefano Signorino von der NKV Elversberger Narrenzunft berichtete von den 75 Kilo Fett, die er verloren hat, weil er seine Frau rauswarf und, dass am Bau ganzjährig Fastnacht herrsche, weil man dort immer „Alleh hopp“ rufen würde. Der gemeinsame Tanz der Junioren- und der RCV-Jugendgarde (Trainer: Sandra Pasdzierny/Joshua Huppert) war ebenso raketenverdächtig wie der Aufritt des NKV-Fanfarenzugs.