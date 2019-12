Haus & Grund St. Ingbert : Ratschläge zum Thema Brandschutz

(red) Der Verein „Haus & Grund St. Ingbert und Umgebung“ bietet am morgigen Mittwoch, 11. Dezember, in der Stadthalle St. Ingbert (Saal Altenbegegnungsstätte) einen Vortrag zum Thema „Tipps und Ratschläge zum Thema Brandschutz“ an.

Ab 19 Uhr referiert Markus Görg von der Feuerwehr Rentrisch.