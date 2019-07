Raser flüchtet : Raser nötigt Autofahrer zu einem Unfall

St. Ingbert Am Montagmittag gegen 13.15 Uhr hat ein Raser auf der A 6 einen Unfall provoziert. Der Fahrer eines grauen Peugeot 206 mit Neunkircher Kennzeichen war auf der Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs.

In Höhe der Grumbachtalbrücke (Tempo 80 und 60) fuhr ihm nach eigener Darstellung ein weißer Transporter sehr dicht auf und nötigte ihn schneller zu fahren. Daraufhin wich der Peugeot-Fahrer auf die rechte Fahrbahn aus, kam in seiner Aufregung leicht von der Fahrbahn ab und touchiert dabei eine Warnbakeh im dortigen Baustellenbereich auf dem rechten Standstreifen. Der bislang unbekannte Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt weiter in Richtung Saarbrücken fort. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 3000 Euro am Peugeot. Jetzt sucht die St. Ingberter Polizei Zeugen des Vorfalls.