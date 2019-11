Kostenpflichtiger Inhalt: Zu schnell unterwegs in Wohngebiet

St.Ingbert Zu schnell fahrende Autos in der Albert-Weissgerber-Allee führen zum Unmut einer dortigen Anwohnerin. Besonders Kinder seien von den Rasern bedroht.

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben“, heißt es im bekannten Sprichwort, das in der St. Ingberter Albert-Weissgerber-Allee aber ein ganz anderes Ende findet. Nämlich: „Wenn es der rasende Nachbar nicht will“. Dabei könnte alles so einfach sein.