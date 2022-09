ADFC Saar : Radtour entlang der Ein-Welt-Läden der Region

St Ingbert Veranstalter sind am Samstag der ADFC Saar in Kooperation mit der Fairtrade Initiative Saarland.

Der Aktionstag „fair-regional-global“ in Homburg ist das Ziel einer geführten Early-Bird-Radtour, die die St. Ingberterin Ursula Hubertus vom ADFC Saar und Peter Weichardt, Eine Welt-Fachpromotor Fairer Handel im Saarland, am Samstag, 10. September, leiten. Auch das Mitfahren von Teilstrecken ist möglich. Die mittelschwere Radtour des ADFC Saar in Kooperation mit der Fairtrade Initiative Saarland führt über weitgehend autofreie, steigungsarme Strecken von Weltladen zu Weltladen mit Infos und kleinen fairen Stärkungen aus aller Welt an den drei Fachgeschäften des Fairen Handels: dem Weltladen „Kreuz des Südens“ in Saarbrücken, dem Weltladen St. Ingbert sowie dem vom Verein „Miteinander- füreinander“ betriebene Eine-Welt-Laden Homburg. Der erste Treffpunkt ist um 8 Uhr der Weltladen Saarbrücken im Haus der Umwelt, Evangelisch-Kirch-Straße 8, Abfahrt ist um 8.15 Uhr. Von dort wird zum zweiten Treffpunkt, dem Weltladen St. Ingbert, Kaiserstraße 20, geradelt, wo man sich um 9 Uhr trifft und nach einer kleinen Stärkung vor dem Laden um 9.30 Uhr weiterfährt. Von 11.30 bis 14 Uhr ist Zeit für den Aktionstag „fair-regional-global“ beim Homburger Musiksommer eingeplant, um danach gemeinsam oder aus individuell per Bahn zurückzufahren.