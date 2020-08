Neues medizinisches Angebot in St. Ingbert : Radiologische Facharztpraxis am Kreiskrankenhaus

Am Kreiskrankenhaus steht ein MRT der Firma Siemens Healthineers zur Verfügung. Foto: Herbert Frieling

St. Ingbert Am Donnerstag, 13. August, wird die radiologische Facharztpraxis der Xcare-Gruppe am Standort St. Ingbert offiziell eröffnet. Am Kreiskrankenhaus befindet sich seit Dezember 2019 eine radiologische Facharztpraxis der Xcare-Gruppe.

Xcare, ein langjähriger Kooperationspartner der Kreiskrankenhaus St. Ingbert GmbH. Xcare ist eine überörtliche Gemeinschaftspraxis der Fachrichtungen Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie im Saarland und der Region Trier/Wittlich.

58 Ärzte bei insgesamt rund 300 Mitarbeitern versorgen an elf Standorten ambulante und stationäre Patienten. Zurzeit betreut Xcare mehr als 1300 vollstationäre Krankenhausbetten im Saarland. Im Zuge der Weiterentwicklung des Gesundheitsstandortes St. Ingbert haben Xcare und Kreiskrankenhaus ein Radiologie-Konzept sowohl für die stationäre als auch die ambulante Patientenversorgung entwickelt.

Durch die Xcare-Praxis für Radiologie steht am Kreiskrankenhaus erstmalig ein Magnetresonanztomograph (MRT) zur Verfügung, mit dem radiologische Untersuchungen auf dem modernsten wissenschaftlichen Stand in Medizin und Technik durchgeführt werden. „Unsere Praxis verfügt über einen neuen hochmodernen Kernspintomographen der Firma Siemens Healthineers mit besonders kurzer Röhre und weiträumigem Innendurchmesser. Das sogenannte Open Bore-Design ermöglicht auch für adipöse Patienten oder Patienten mit Platzangst komfortable Untersuchungsbedingungen“, führt Dr. Christoph Buntru, Vorsitzender der Geschäftsführung der Xcare-Gruppe, aus. Der betreffende Gebäudeteil, das ehemalige Verwaltungsgebäude in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang der Klinik, wurde hierzu vollständig entkernt und saniert.