Radler stürzt in St. Ingbert : Radfahrer stürzt über Stromkabel im Wald

Foto: dpa/Carsten Rehder

Rohrbach Am Sonntagnachmittag (13. Februar) gegen 16.15 Uhr war ein 52-jähriger Radfahrer mit seinem Mountainbike auf dem Waldweg zwischen dem Glashütter-Weiher in Rohrbach und Spiesen unterwegs. Etwa einen Kilometer nach dem Glashütter-Weiher fuhr der Mann in ein für ihn kaum sichtbaren Stromkabel, das in Brusthöhe über den Weg gepannt war, und kam zu Fall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Glücklicherweise verletzte sich der Radfahrer nur leicht, und an seinem Mountainbike entstand lediglich geringer Sachschaden. Polizeibeamte konnten vor Ort die Gefahrenstelle beseitigen und nahmen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr auf.