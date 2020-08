Halbzeit in der Nähe von Paris : Radfahrer leiden unter starkem Gegenwind

St. Ingbert/Provins Drei St. Ingberter Rathausbedienstete und sechs Radebeuler Kollegen sind unterwegs in Richtung der Partnerstadt Saint Herblain.

Täglich stehen Etappen von circa 130 Kilometern auf dem Programm. Am Montag kam die Gruppe schließlich, rund 60 Kilometer südlich von Paris, im Chateau de Montramé an. Ein herrschaftliches Anwesen in der Nachbarschaft des Städtchens Provins. Von hier aus startet die vierte und damit mittlere Etappe, die am Abend in Orléans endet. Sie markiert damit auch den Punkt, an dem die Eindrücke der Radler, die sie während der Fahrt mitnehmen, sich radikal ändern. Quer durch Lothringen und südlich von Paris prägt Landwirtschaft mit unendlich weiten Feldern das Landschaftsbild. In der gegenwärtigen Erntezeit finden sich auf den Straßen mehr Landmaschinen als Autos. Die Dörfer sind winzig klein, die touristische Infrastruktur kaum vorhanden.