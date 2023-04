St. Ingbert und Radebeul Partner hat eine teure Kopie im Gepäck

In der Vergangenheit waren die deutsch-deutsche Partnerschaft zwischen St. Ingbert und Radebeul in Sachsen und die begleitenden Treffen eher eine Sache der jeweiligen Honoratioren und überschaubarer Delegationen. Bei einem Festwochenende Mitte Juni in St. Ingbert soll die Partnerschaft jedoch die gesamte Bürgerschaft in ihrer Breite erreichen.