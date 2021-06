Comedy in St. Ingbert : „Quichotte“ wird kurzfristig in die Stadthalle verlegt

„Quichotte“ tritt in der Stadthalle St. Ingbert auf. Foto: Marvin Ruppert

St Ingbert Aufgrund der unsicheren Wetterlage und der vorhergesagten Gewitter hat das St.Ingberter Kulturamt den ersten Termin der Kleinkunst-Reihe „A la minute“ mit demKünstler „Quichotte“ am Donnerstag, 24. Juni um 19.30 Uhr, von der ehemaligen JVA in die Stadthalle St. Ingbert, Am Markt 6, verlegt.