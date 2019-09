Kneippverein : Qi Gong-Kursus mit Ingeborg Schub

Der Kneipp-Verein Rohrbach bietet ab Donnerstag, 12. September 2019, einen Kursus in Qi Gong an. Er beginnt um 17 Uhr im Kneipp-Treff, Obere Kaiserstraße 50. Kursleiterin ist Ingeborg Schub. Die Teilnahme an einer Schnupperstunde ist möglich.

