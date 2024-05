Pur Bike in St. Ingbert Die „Pur-Bike“ lockte rund 600 Radler an

Das Gut Ettental in Rittersmühle war am vergangenen Sonntag Austragungsort der diesjährigen Saisoneröffnung der „Pur-Bike“. Dort befand sich der Start und das Ziel der Veranstaltung, die, wie schon 2023, die seit 15 Jahren bestehende Mountainbike-Strecke „Pur“ populärer machen soll. Rund 600 Menschen gingen an den Start.