Ortsrat Rohrbach Geplantes Pumpwerk bleibt in Dauerwarteschleife

„Hier ist viel gebaut worden in den vergangenen Jahren“, stellte Fettig klar. So sorgen Pumpen und Möglichkeiten der Zwischenspeicherung dafür, dass das Schmutzwasser, trotz unterschiedlicher Höhen der Kanäle, seinen richtigen Weg findet. Dabei ist das Ziel die Kläranlage. „Es geht nicht um Hochwasserschutz, sondern um Schmutzwasserrückhaltung“, verdeutlichte der Rathaus-Vertreter in seinen Ausführungen.