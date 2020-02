Kappensitzung der Stampesse Rohrbach : Mit Liedern, Akrobatik und viel Tanz

Rohrbach Die „Stampesse“ sorgten in der Rohrbachhalle für einen gelungenen Abschluss der Saal-Fastnacht.

Als Organisator einer Fastnachtssitzung muss man flexibel sein, wenn etwas anders als geplant verläuft. So geschehen am Samstagabend bei der Prunksitzung des Rohrbacher Carnevalverein (RCV) Die Stampesse. Eigentlich war das Artistikduo AIS in der Rohrbachhalle angekündigt worden. Doch der Mann des ukrainischen Paares verletzte sich bei einem Auftritt in Miami so schwer, dass die „Stampesse“ einen Ersatz benötigten. Den fanden sie in dem Artisten Noah. Den Künstler unterschätzte man zunächst, da er im ersten Programmteil eine Comedy- und Zauberernummer gegeben hatte. Doch, wie er sich in der zweiten Programmhälfte wie aus dem Nichts auf einer hochstehenden Stange nach oben bewegte, war mehr als verblüffend. Man hatte angesichts des schwerelos wirkenden Hochbewegens beinahe den Eindruck, ein paar Sekunden nicht aufgepasst zu haben. Da war es naheliegend, dass er anschließend eine Rakete für seine Darbietung bekam.