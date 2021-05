Prozessauftakt in St. Ingbert : Wie kamen die Kinderpornos auf die Computer-Festplatte?

Prozessauftakt in St. Ingbert

St Ingbert Der 52jährige EDV-Fachmann Andreas S. aus Blieskastel, der dort aber nicht mehr wohnt und in St. Ingbert arbeitet, stand am Donnerstag (20. Mai) wegen des Besitzes von kinderporografischen Filmen und Bildern vor dem Amtsgericht St. Ingbert.

Er kam nach einer Anzeige seiner Frau in den Blickpunkt der Ermittler und beschrieb einen Scheidungskrieg, der in Erpressungsversuchen und Falschaussagen seiner Frau gegipfelt sei. Bei einer Hausdurchsuchung waren bei ihm mehrere Festplatten mit entsprechenden Inhalten beschlagnahmt worden. Die Referendarin der Staatsanwaltschaft las detailliert vor, was auf den Bildern zu sehen war und beschrieb sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern und sogar Kleinkindern. Fast 80 Darstellungen listete die Anklage auf.