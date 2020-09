Erneute Anwohnerproteste in Rohrbach : Ärger wegen Lärm am Haus der Kahlenbergfreunde

Rohrbach Es ist eine ärgerliche Geschichte, die ihren Ursprung bereits im Sommer 2018 hat. Einige Zeit zuvor wurde das ehemalige Pfadfinderheim in Rohrbach von den Rohrbacher Kahlenbergfreunden angemietet. Es sollte im Sinne der Vereinssatzung Kindergärten, Schulen, Vereinen, Jugendgruppen und allgemein der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.

Betroffen seien vor allem die Häuser am Ende der Straße Am Pfeifferswald. Alle Häuser weiter vorne seien ganz gut geschützt, wie sie erläutert. Doch nach hinten falle eine kleine Mauer ab, weswegen der Schall dort ungehindert eintreffen könne. Sie und weitere Anwohner initiierten eine Unterschriftensammlung, die sie an Ortsvorsteher Roland Weber und seinen Stellvertreter Jörg Schuh schickten. Die beiden sind auch Vorsitzender (Jörg Schuh) und Stellvertreter (Roland Weber) der Kahlenbergfreunde. Zwar habe es auch immer wieder Phasen der nervlichen Erholung für die Anwohner gegeben, doch auch Zeiten, in denen es quasi jeden Freitag und Samstag Feier-Lärm bis tief in die Nacht gegeben habe, etwa durch Geburtstagsfeiern von Heranwachsenden.