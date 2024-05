Besonderes Projekt am Leibniz-Gymnasium Eine Klasse sucht das wahre Glück

Die Idee zu der Glückssuche am Leibniz-Gymnasium hatte Madeleine Kipper. Als die Lehrerin im Januar dieses Jahres zur kommissarischen Koordinatorin der Mittelstufe ernannt wurde, überlegte sie, was sie tun können, um die Schülerinnen und Schüler in dieser Altersgruppe zu stärken. „Schnell kam mir das Thema ,Glück‘ in den Sinn, da es gerade bei den Achtklässlern wegen Alltagsbeschwerden oft an positiven Lebensgefühl fehlt – und vielleicht am Bewusstsein, wie man glückliche Momente findet.“ Mit der Vanessa Moßmann, der Schulsozialarbeiterin am Leibniz, fand sich schnell eine Verbündete, die am Konzept einer Projektwoche mitmachen wollte. Bei Schulleiter Erik Brill rannte Madeleine Kipper auch offene Türen ein. Für Suche nach dem Glück durften die vier achten Klassen jeweils an einem Tag fast alle anderen Fächer vergessen, um sich um sich selbst zu kümmern.