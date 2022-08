Alte Baumwollspinnerei St. Ingbert : Tribast GmbH kümmert sich um die Baumwollspinnerei

St Ingbert Das Großprojekt Alte Baumwollspinnerei hat einen weiteren Meilenstein genommen. Der Stadtrat hatte vor der Sommerpause die Auftragsvergabe für die Projektsteuerung beschlossen. Nun konnte der Projektsteuerer, die tribast Projektmanagement GmbH, offiziell durch die Stadtverwaltung beauftragt werden.

Tribast Projektmanagement ist ein saarländisches Unternehmen mit Sitz in Homburg. In der Vergangenheit betreute die tribast verschiedene Klinik Neu- und Anbauten im Saarland sowie den Neubau des Möbel Martin-Marktes in Saarbrücken. Aktuell betreut das Unternehmen den Neubau der Therme und die Erweiterung des Salinariums in Bad Dürkheim.