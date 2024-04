Starttag im Kinderhaus in St. Ingbert Kinder erleben vier Tage mit Osterferienspaß

Am Mittwoch erwartet die Ferienkinder ein Besuch des Stadtbauernhofs nahe dem Tabaksweiher in Saarbrücken. Am Donnerstag steht für die Kindergruppe ein Besuch des Saarländischen Rundfunks auf dem Saarbrücker Halberg auf dem Programm, zudem wird gemeinsam in der Kinowerkstatt der Animationsfilm „Luca“ angeschaut. Und auch am Freitag geht es noch einmal in die Landeshauptstadt, dann zu den Trampolinen im dortigen Sprungpark. „Alle Programmpunkte in Saarbrücken erreichen wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, betonte die Stadtjugendpflegerin.