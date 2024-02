KInowerkstatt St. Ingbert Parabel um den Nahost-Konflikt und das Leben von Jean Baez

St Ingbert · Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) ist an diesem Wochenende zunächst einmal in der Kinowerkstatt St. Ingbert am Zug. Zum Film und Gespräch lädt sie an diesem Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in die Pfarrgasse 49 ein.

22.02.2024 , 14:54 Uhr

Ein Porträt der US-Folksängerin Joan Baez steht im Mittelpunkt des Wochenendprogramms der Kinowerkstatt St. Ingbert. Foto: dpa/Martial Trezzini