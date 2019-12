Neues Angebot : Programm für Menschen mit Handicap

St. INgbert/Speyer Im Bistum Speyer ist eine neue Broschüre für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige für das Jahr 2020 erschienen.

Das neue Heft enthält sowohl Angebote, die sich direkt an Menschen mit Behinderung wenden, als auch an deren Angehörige und Familien. „Es ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, die Familien mit einzubeziehen und so Vernetzung untereinander zu ermöglichen“, erklärt Katharina Kintz, die als Referentin für den Bereich „Inklusion“ zuständig ist, in einer Pressemitteilung des Bistums.