Kinowerkstatt St. Ingbert Große Besetzung zu einem der ersten Fälle des FBI

Von dem Lehrer könnte das Schulsystem lernen: Zu sehen ist so etwas in der Kinowerkstatt am Sonntag, 1. Juli, in der deutschen, am Montag, 2. Juli, in der spanischen Originalfassung, jeweils um 19 Uhr. Im Film „Radical – eine Klasse für sich“ weckt ein mexikanischer Lehrer in seinen Schülern die Freude am Lernen. Eine wahre Geschichte, die Mut macht, Unterricht anders zu denken. „Lehrpersonen können Leben prägen. Meine Primarlehrerin war grossartig. Sie war 40 Jahre im Schuldienst tätig, ist heute 95 Jahre alt und erinnert sich an das schönste Kompliment, das sie je von einer Mutter erhalten hat: Danke, dass Sie meiner Tochter das Lachen nicht verlehrt haben“, schreibt eine Mutter aus der Schweiz zum Film.