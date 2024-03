Kinowerkstatt St. Ingbert Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt zwei weitere Filme von Veit Helmer

Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt in der Pfarrgasse derzeit seine Filme. An diesem Wochenende sind zwei Filme Helmers zu sehen: „Der Lokführer, der die Liebe suchte“ und sein allerneuester Film „Gondola“. Beide Filme spielen jeweils an einem magischen Ort, irgendwo im Osten und „irgendwo zwischen gestern und morgen“, wie er es nennt. An diesem Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr erinnert sein Film ganz ohne Dialoge „Vom Lokführer, der die Liebe suchte“ an die wortlosen bis wortkargen Bildvergnügen eines Charlie Chaplin, Buster Keaton oder Jacques Tati.