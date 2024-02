Kinowerkstatt St. Ingbert Die Kinowerkstatt zeigt weiter Filme von Wim Wenders

„Das Anliegen von „Perfect Days“ ist ziemlich simpel. Es liegt darin, uns einen älteren Mann (Koji Yakusho) beim Autofahren und beim Kloputzen zu zeigen. Dieser Hariyama steht in der Frühe auf und fährt zu Songs von Lou Reed, Van Morrison oder Patti Smith auf Arbeit. Bis Dienstschluss reinigt er unerschrocken die öffentlichen Toiletten Tokyos. Dann geht er ins öffentliche Bad sowie in eine Bar und liest noch etwas, bevor er schlafen geht und alles von neuem beginnt. Dieses Aufgehen in der Gegenwart und in ordnungsschaffenden Gewohnheiten ist Zen-Buddhismus nach Art von Wim Wenders.“ (Robert Wagner). In dem mit Musik unterlegten Aufnahmen von Autofahrten kehrt Wenders in „Im Lauf der Zeit“ sichtlich zu seinen Ursprüngen zurück. „Im Lauf der Zeit“ wurde zu Wenders‘ erstem Meisterwerk: Zwei Männer begegnen hier einander und tingeln gemeinsam - auf einer „Reise nach innen“ - an der innerdeutschen Grenze entlang. Zwischen den beiden entwickelt sich eine unverhoffte Männerfreundschaft. Landschaften, Tageszeiten, die Zeit selbst ziehen den Zuschauer in ihren Sog. Wenders wurde mit „Im Lauf der Zeit“ zu einem der wichtigsten Vertreter des neuen deutschen Films.